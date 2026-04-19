پولیس اور حساس اداروں کے افسران بن کر شہریوں سے فراڈ کرنے والے گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)نیشنل سائبرکرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے ) نے کراچی میں کارروائی کے دوران پولیس اور حساس اداروں کے افسران بن کرفون کالزکے ذریعے شہریوں سے فراڈ میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

این سی سی آئی اے حکام کے مطابق شہرکے علاقے قائد آباد میں کارروائی کی گئی، جس کے دوران گزشتہ کئی برسوں سے شہریوں سے فراڈ کرنے میں ملوث 3ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی۔بیان میں کہا گیا کہ گرفتار ملزمان پولیس اور حساس اداروں کے افسران بن کر کالزکے ذریعے شہریوں سے فراڈ میں ملوث ہیں،گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ ابوبکر، نصیراحمد اور محمد محسن شامل ہیں۔این سی سی آئی اے نے بتاایا کہ ملزمان مختلف اشیا کی بڑی مقدار کا آرڈر دے کر اشیا وصول اور رقم کی عدم ادائیگی میں بھی ملوث ہیں،گروہ مختلف سمز سے کالزکے ذریعے شہریوں کو کروڑوں روپے سے محروم کرچکا ہے ۔این سی سی آئی اے کے مطابق ایک سیلولر کمپنی کے فرنچائز کے محمد حسن اور نصیراحمد گروہ کے سرغنہ ابوبکر کو سمز کی فراہمی میں ملوث رہے ہیں، دونوں ملزمان فرنچائزکے ذریعے جعلی ناموں پرسیلولر کمپنی کی سمز ایکٹویٹ کرتے تھے ۔

 

سرگودھا

ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کیلئے 30 جون ڈیڈلائن

امن کمیٹی اجلاس، مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے تحفظ پر زور

ڈی سی میانوالی کا دورہ، تعمیراتی کام بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا مریم نواز ہیلتھ کلینک بوتالہ کا دورہ

ڈی پی او خوشاب نے سمارٹ سٹی خوشاب کے کنٹرول کا معائنہ کیا

مڈھ رانجھا:چوری و نقب زنی میں ملوث 3رکنی گینگ گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل