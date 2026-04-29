صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹک ٹاکر سمیت 4افراد کے قتل کیس میں ملزمان بری

  • کراچی
ٹک ٹاکر سمیت 4افراد کے قتل کیس میں ملزمان بری

استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا،عدالتکیس میں پیش کردہ عینی اور ضمنی شواہد ناقص اور غیر تسلی بخش ہیں،فیصلہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ کراچی جنوبی نے ٹک ٹاکر سمیت چار افراد کے قتل کے مقدمے میں ملوث ملزمان عبدالرحمن عرف شوٹر اور سویرا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو معقول شک سے بالاتر ہو کر ثابت کرنے میں ناکام رہا، جبکہ کیس میں پیش کردہ عینی اور ضمنی شواہد ناقص اور غیر تسلی بخش ہیں۔استغاثہ کے مطابق 2 فروری 2021 کو رینڈل روڈ انکلیسریا اسپتال کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ٹک ٹاکر مسکان، صدام حسین، ریحان شاہ اور عامر خان جاں بحق ہوئے تھے ۔ استغاثہ کے مطابق ملزم عبدالرحمن نے مبینہ طور پر ذاتی رنجش پر فائرنگ کی جبکہ شریک ملزمہ سویرا پر معاونت کا الزام تھا۔ پراسیکیوشن نے مؤقف اختیار کیا کہ عینی گواہ، سی سی ٹی وی فوٹیج، اسلحہ کی برآمدگی اور کال ڈیٹا ریکارڈ ملزمان کے جرم کو ثابت کرتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اگرچہ طبی شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاروں افراد کی موت فائرنگ سے ہوئی، تاہم ملزمان کو جرم سے جوڑنے کے لیے ٹھوس اور قابل بھروسہ شواہد موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مرکزی گواہ کا تاخیر سے سامنے آنا اور عدالت میں شناخت نہ کرنا استغاثہ کے مقدمے کو شدید نقصان پہنچاتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈ ی کے ہسپتالوں میں پانی کے رسائو کا سروے کرنیکی ہدایت

سینیٹر روبینہ خالد سے فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کے بانی ثاقب علی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات

این آئی سی اسلام آباد، باضابطہ طور پر کوہارٹ 5 کی اورینٹیشن تقریب

پولیس کالج سہالہ میں ڈی ایس پی پروموشن کورس کی گریجویشن تقریب

نیازی ٹاؤن چوک، مصریال روڈ پر تجاوزات، ٹریفک جام معمول

سیف سٹی کیمروں کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جائے ، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر