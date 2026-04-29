صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیلوں میں تمام سہولیات ممکن بنائیں گے ،صوبائی وزیر

  • کراچی
کوشش ہے جیل سے نکلنے کے بعد قیدی اچھے شہری بنیں،علی حسن زرداریسینٹرل جیل میں تقریب،60پولیس موبائلز، 25 ایمبولینسزتقسیم کی گئیں

کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ بھر کی جیلیں بہتر بنا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد قیدی اچھے شہری بنیں۔ سندھ بھر کی جیلوں میں تمام سہولیات کی فراہمی ممکن بنائیں گے ۔ سندھ کے محکمہ جیل کے زیر اہتمام کراچی سینٹرل جیل میں ہونے والی تقریب میں آئی جی جیل خانہ جات اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی، جبکہ مختلف جیل اضلاع کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے ۔اس موقع پر 60 جیل پولیس موبائلز، 25 ایمبولینسز اور 35 موٹر سائیکلوں کی چابیاں مختلف اضلاع کے جیل افسران میں تقسیم کی گئیں۔وزیر جیل خانہ جات علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جب کوئی قیدی جیل سے رہا ہو تو وہ ایک بہتر انسان بن کر معاشرے میں واپس جائے ۔ جیلوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔آئی جی جیل خانہ جات سندھ فدا حسین مستوئی نے کہا کہ آج جیل کی تاریخ کا اہم دن ہے ۔ ہمیں پہلے کبھی اتنے وسائل میسر نہیں آئے ۔ ہم نے جیلوں کے نظام کا جائزہ لے کر سمری تیار کی، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ قیدیوں کے لیے سہولیات، صحت اور انفراسٹرکچر پر خاص توجہ دی جا رہی ہے ۔ مستقبل میں جیلوں میں اے آئی بیسڈ کیمرے نصب کئے جائیں گے ۔تقریب کے دوران جیل اسٹاف میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے جبکہ متعدد افسران کی ترقی کا بھی اعلان کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تحصیل صدر میں زہریلا دودھ فروخت کئے جانے کا انکشاف

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن آفس کا دورہ

جی آئی زیڈ پاکستان کے وفد کا واسا فیصل آباد آفس کا دورہ

تاجروں کے تحفظات دور ہونے تک معیشت نہیں سنبھلے گی:کاشف چودھری

ہاٹ سپاٹ ایریاز کو کلیئر کروایا جا رہا :عابد حسین بھٹی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر