ہاٹ سپاٹ ایریاز کو کلیئر کروایا جا رہا :عابد حسین بھٹی

  • فیصل آباد
ثمرات عوام تک پہنچانے کیلئے دورے کر رہے :ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی عابد حسین بھٹی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت صفائی ستھرائی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کیلئے تحصیل سطح پر دورے کر رہے ہیں،دیہی و شہری علاقوں میں ہاٹ سپاٹ ایریاز کو کلیئر کروایا جا رہا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحصیل چک جھمرہ اور کینال ایکسپریس وے کے دورہ کے موقع پر صفائی انتظامات کے معائنہ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈسٹرکٹ منیجر آپریشن عطاء المحسن بھی انکے ہمراہ تھے ۔ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر چک جھمرہ کی اہم شاہراوں پر مکینیکل واشنگ اور ویکیوم سویپنگ کا شیڈول مرتب کیا جائے ،سڑکوں کے کنارے جمی گرد کو سکریپنگ کے ذریعے صاف رکھا جائے ،خصوصی اقدامات کے تحت نالیوں کی ڈی سلٹنگ اور ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن کو بھی شہریوں کی توقعات کے مطابق مزید بڑھایا جائے ۔ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی نے چک جھمرہ کے بازاروں اور گلیوں کا بھی دورہ کیا اورانہوں نے دکانداروں او رشہریوں سے صفائی کے معیار بارے استفسار کیا۔ انہوں نے مانیٹرنگ افسروں کو ہدایات جاری کیں کہ صفائی کے عمل میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

مزید پڑہیئے

کراچی

لائن پھٹنے سے پانی کی فراہمی نصف ہوگئی ،بحران کی صورتحال

جیلوں میں تمام سہولیات ممکن بنائیں گے ،صوبائی وزیر

انٹرامتحانات کے پہلے مرحلے کے انتظامات مکمل

ایف آئی اے اینٹی کرپشن کی کارروائی ،بدنام زمانہ حوالہ ڈیلر گرفتار

گورنر پنجاب، اسپیکرسندھ ودیگر کی زید جکھرانی کے سوئم میں شرکت

ایرانی ڈیزل کی سپلائی کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر