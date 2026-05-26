صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:نماز عید کے مقامات کی فوری صفائی کے احکامات

  • کراچی
میرپور خاص:نماز عید کے مقامات کی فوری صفائی کے احکامات

مرکزی عیدگاہوں، مساجد، امام بارگاہوں، کھلے مقامات کی صفائی یقینی بنائی جائے ، میئرنمازیوں کے راستوں پرصفائی کے ساتھ چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے ، عبدالرؤف

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)عیدالاضحی سے قبل شہر کی تمام مرکزی عید گاہوں،امام بارگاہوں مساجد اور کھلے مقامات پر صفائی ستھرائی کے کاموں کو جلد مکمل کیا جائے میئر عبدالرؤف غوری کی کارپوریشن عملے کو سخت ہدایات جاری تفصیلات کے مطابق میرپورخاص مئیر عبدالروف غوری کی جانب سے کارپوریشن افسران اور دیگر افسران اور عملے کو فوری ہدایت جاری کرتے ہوئے شہر بھر کے مرکزی عید گاہوں اور کھلے مقاماتِ مساجد اور امام بارگاہوں میں عیدالاضحی کی نماز کے لیے خصوصی صفائی ستھرائی اقدامات کو حتمی شکل دے دی ، میئر عبدالرؤف غوری نے مرکزی عید گاہ کھار پاڑہ، مکہ عید گاہ چاندنی چوک، کالونی گراؤنڈ، سٹلائٹ ٹاؤن، دو نمبر گراؤنڈ، پاک کالونی گراؤنڈ سمیت دیگر کھلے مقامات سمیت مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور دیگر نمازیوں کو سہولیات کے لیے افسران سمیت عملے کو سختی سے ہدایت جاری کرتے ہوئے منتظمین سے مسلسل رابطے اور تعاون کی بھی ہدایت جاری کی ہے ، اس حوالے سے میئر عبدالرؤف غوری نے تمام یوسی چیئرمین کو بھی ہدایت جاری کی کہ عید گاہوں کھلے مقامات مساجد امام بارگاہوں کے اطراف نمازیوں کے راستوں کو صاف ستھرا اور چونے کا چھڑکاؤ لازمی کیا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات پیش نہ آئیں میئر عبدالرؤف غوری نے اپنے عملے کو بھی ہدایت جاری کی کہ کارپوریشن کی حدود میں آنے والی شاہراہوں پر ستھرائی کے ساتھ چونے کی لائٹنگ سمیت افسران سے تعاون اور رابطہ رکھا جائے ، انھوں نے تمام عملے کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے انتظامات کو مانیٹر کرنے کے لیے افسران کو مزید ہدایات جاری کردیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سرکاری سکولوں میں انگلش میڈیم کی کتب کی شدید قلت

اسلام برداشت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے :خواجہ سلمان

ڈیسلٹنگ گینگ، فیلڈ آپریشنز اور نکاسی آب کا جائزہ

شہری کی بازیابی کیلئے 23جولائی تک مہلت

غیر قانونی مویشی منڈیاں لگانے والے 99افراد گرفتار

جانوروں کی گاڑٰیوں کو موٹروے پر محدود اجازت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس