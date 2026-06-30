صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمور:گاڑی نہر میں گرنے سے ڈرائیور جاں بحق، کنڈیکٹر زخمی

  • کراچی
کشمور:گاڑی نہر میں گرنے سے ڈرائیور جاں بحق، کنڈیکٹر زخمی

کشمور، محراب پور(نمائندگان دنیا)کشمور میں 17 آر ڈی کے مقام پر گھی سے بھرا مزدا بی ایس فیڈر کینال میں گر گیا، جس سے ڈرائیور علی حسن اوگاہی موقع پر جاں بحق اور کنڈیکٹر شدید زخمی ہوا، جبکہ محراب پور کے علاقے ہنڈیاری میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 125 موٹر سائیکل پر سوار ندیم دستی زخمی ہو گیا۔

کشمور میں 17 آر ڈی کے مقام پر گھی سے بھرا مزدا بی ایس فیڈر کینال میں گر گیا، جس سے ڈرائیور علی حسن اوگاہی موقع پر جاں بحق اور کنڈیکٹر شدید زخمی ہوا، جبکہ محراب پور کے علاقے ہنڈیاری میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 125 موٹر سائیکل پر سوار ندیم دستی زخمی ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیوریج کا پانی داخل، گرلز ہائی سکول جوہڑ بن گیا

تعلیمی بورڈ کے بجٹ ، ملازمین کو اضافی تنخواہ کی منظوری

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

برائی کے سامنے ڈٹے رہنا ہی حسینیت ہے : فاروق مجددی

شریف برادران کی خدمات ناقابل فراموش:نو شین افتخار

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس