صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، گورنر

  • کراچی
نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، گورنر

کراچی (اے پی پی)گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، ان پر سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے ۔عالمی یومِ آبادی پرپیغام میں انہوں نے کہاکہ متوازن آبادی اور معیاری تعلیم و صحت پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔

گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، ان پر سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے ۔عالمی یومِ آبادی پرپیغام میں انہوں نے کہاکہ متوازن آبادی اور معیاری تعلیم و صحت پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز آپریشن کیا جائے ،فیصل سلیم

کپاس کا پیداواری ہدف ، جامع اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سی ایم پنجاب چیمپئنز کرکٹ لیگ، ملتان ڈویژن ٹیم کے ٹرائلز

سکولوں کو سیس ایپ پر مکمل ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کی ہدایت

نشتر :انتظار گاہوں میں نئے پنکھے نصب ، لواحقین کو ریلیف

طارق روڈ پر سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ جاری،فیصل شوکت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل