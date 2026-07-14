صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو گھر سے کروڑوں روپے کا سونا چاندی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار

  • کراچی
ڈاکو گھر سے کروڑوں روپے کا سونا چاندی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار

اسلحے کے زور پر گھر والوں کو یرغمال بنا کر واردات،مقدمہ درج،وزیرداخلہ کانوٹس،رپورٹ طلب

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے گڈاپ ٹاؤن میں ڈکیتی کی بڑی واردات کے دوران ڈاکو گھر سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا چاندی، قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ۔اہلِ خانہ کی جانب سے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق ڈاکو گھر سے 175 تولے سونا، 300 تولے چاندی لوٹ کر لے گئے ۔اہلِ خانہ نے بتایا ہے کہ ڈاکو لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان تک اپنے ہمراہ لے گئے ۔پولیس کے مطابق اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ 8 ملزمان 4 موٹر سائیکلوں پر آئے تھے ، ڈاکووں نے اسلحے کے زور پر گھر والوں کو یرغمال بنا کر واردات کی۔وزیرِ داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے گڈاپ سٹی میں ڈکیتی کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ملیر سے رپورٹ فوری طلب کر لی۔

وزیرِ داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کیا جائے ، لوٹا ہوا سامان برآمد کیا جائے ۔ علاوہ ازیں ڈکیتی کی بڑی واردات کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ایف آئی آر میں 170 سے 200 تولے سونا اور 250 سے 300 تولے چاندی کے علاوہ 25 لاکھ روپے کیش، پرائز بانڈز اور موبائل فونز سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹے کی جانے کی تفصیل درج ہے ۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان کے سماجی تحفظ کے نظام کیلئے تعاون کرینگے ،اے ڈی بی

ایس اینڈ پی گلوبل اور ٹائی اسلام آباد کاپراجیکٹ ایلیویٹ کا آغاز

ایم ڈبلیوایل کے سیکرٹری عبدالکریم العیسیٰ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی سی راولپنڈی

سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس