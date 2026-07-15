صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نسلہ ٹاور متاثرین کیلئے بڑی پیشرفت ، دوبارہ تعمیر کا فارمولا طے

  • کراچی
نسلہ ٹاور متاثرین کیلئے بڑی پیشرفت ، دوبارہ تعمیر کا فارمولا طے

میئر ، آبادکے درمیان اہم ملاقات، متاثرین کوریلیف ملنے کا قوی امکان، حسن بخشی سندھ حکومت، کے ایم سی، متاثرین تعاون کریں، بغیر معاوضہ نسلہ ٹاور بنائینگے ، گفتگو

کراچی (رپورٹ :حمزہ گیلانی)نسلہ ٹاور کے متاثرین کیلئے بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں میئر اور آبادکے درمیان اہم ملاقات میں نسلہ ٹاور کی دوبارہ تعمیر کیلئے ایک قابلِ عمل فارمولا طے پا گیا۔ آباد کے چیئرمین حسن بخشی نے دنیا نیوز کوخصوصی طور پر بتایا کہ اس پیشرفت سے نسلہ ٹاور کے متاثرین کوبڑا ریلیف ملنے کے قوی امکانات ہیں، گئے ،اگر سندھ حکومت، کے ایم سی، نسلہ ٹاور متاثرین تعاون کریں توتمام فلیٹس اور دکانیں بغیر معاوضہ اوراسی رقبے پردوبارہ تعمیر کرکے اصل مالکان کودی جاسکتی ہیں۔

چیئرمین آباد حسن بخشی نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہائیکورٹ کے ذریعے نسلہ ٹاور کی زمین کی نیلامی کی جانی ہے، تاہم چونکہ یہ زمین کے ایم سی کی ملکیت ہے جوسندھی مسلم سوسائٹی کوالاٹ ہوئی تھی، اسلئے میئر قانونی طریقے سے ہائیکورٹ میں نیلامی کا عمل رکوا سکتے ہیں۔ اگر نسلہ ٹاور متاثرین اپنی این اوسی دیں تو میئر ہائیکورٹ سے یہ پلاٹ دوبارہ کے ایم سی کی تحویل میں لینے کیلئے اقدامات کر سکتے ہیں، پھر تعمیر نو کا عمل شروع ہوگا۔ حسن بخشی کے مطابق آباد کی جانب سے میئر کو فلور ایریا ریشوپر ایک جامع فارمولا پیش کیا گیا ہے ،اس تجویز کے تحت نسلہ ٹاور کی سابقہ 15 منزلوں کے اوپر مزید فلورز تعمیر کرنے کی اجازت دی جائیگی جس سے حاصل اضافی تعمیراتی گنجائش کے ذریعے منصوبے کے مالی اخراجات پورے کیے جا سکیں گے اور متاثرین سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا جائیگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آباد اور متاثرین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور تمام فریقین کی مشاورت سے ایسا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں متاثرہ خاندانوں کو مالکانہ حقوق واپس مل سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشیں، میپکو کا ہنگامی پلان جاری ،انتظامات مکمل

سی پی او کی زیر صدارت اجلاس امن وامان کی صورتحال پر گفتگو

ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے : آر پی او

مطالبات کی منظوری کیلئے پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاج

کوٹ ادو :سابق ایم پی اے نیاز حسین گشکوری سپرد خاک

فیصل ٹاؤن پارک زبوں حالی کا شکار، سہولیات کا فقدان

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر