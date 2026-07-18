صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا میں پائیدار امن بلاامتیاز اور مساوی انصاف کے بغیر ممکن نہیں، گورنر

  • کراچی
دنیا میں پائیدار امن بلاامتیاز اور مساوی انصاف کے بغیر ممکن نہیں، گورنر

کراچی (آئی این پی)گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے بین الاقوامی یومِ انصاف کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں پائیدار امن کا قیام بلاامتیاز اور مساوی انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔

انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ انصاف کا نظام عالمی ضمیر پر ایک بڑا سوالیہ نشان اور باعثِ تشویش ہے ۔ پاکستان عالمی امن، انسانی حقوق کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی بالادستی کے لیے اپنا مثبت اور مؤثر کردار ہمیشہ کی طرح جاری رکھے گا۔گورنر سندھ نے عالمی سطح پر جاری ناانصافیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے سنگین مظالم عالمی انصاف کے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیری عوام کو ان کی امنگوں اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا بنیادی حقِ خودارادیت اور فوری انصاف فراہم کیا جائے ۔گورنرنے فلسطین کی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن