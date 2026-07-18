صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سندھ سے چینی قائم مقام قونصل جنرل کی ملاقات

  • کراچی
گورنر سندھ سے چینی قائم مقام قونصل جنرل کی ملاقات

کراچی (آئی این پی)گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی سے چین کے قائم مقام قونصل جنرل مسٹر فینگ دہینگ نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری، دوطرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سندھ میں چینی صنعتی تعاون، ترقیاتی منصوبوں اور معاشی روابط کو مزید وسعت دینے پر مکمل اتفاق کیا۔ ملاقات میں تجارت، صنعت، انفرااسٹرکچر، ٹیکنالوجی، جدت اور باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی باہمی اعتماد، اخلاص اور مشترکہ ترقی کی روشن مثال ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن