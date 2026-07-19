صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگھڑ میں گھر پرمسلح افراد کا حملہ، حاملہ خاتون قتل کردی

  • کراچی
سانگھڑ میں گھر پرمسلح افراد کا حملہ، حاملہ خاتون قتل کردی

خوشبو خاتون موقع پرچل بسی، 2زخمی، میرپور خاص میں قتل خاتون کا مقدمہ درج

سانگھڑ، میرپور خاص (نمائندگان)سانگھڑ کے نواحی علاقے کنڈیاری شہر کے کھڈ محلہ میں پیرومل تھانے کی حدود بخت علی چانڈیو کے گھر پر مبینہ مسلح افراد نے حملہ کرتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں 4ماہ کی حاملہ خوشبو نامی خاتون گولیاں لگنے سے موقع پر دم توڑ گئی، جبکہ بخت علی چانڈیو اور انکی اہلیہ زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے ، جنہیں فوری طور پر کنڈیاری اسپتال منتقل کر دیا گیا، بخت علی چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انکی برادری سے تعلق رکھنے والے مسلح افراد نے رات کی تاریکی میں ان کے گھر پر حملہ کیا اور فائرنگ کی، واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر کنڈیاری پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔میرپور خاص کے العطا ٹاؤن میں تین روز قبل ایک گھر میں نوجوان لڑکی انوشہ آرائیں کے مبینہ غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے کا اندراج سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے میں سرکار کی مدعیت میں کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان زرعی ترقی کیلئے سنگِ میل ،افتخار سہو

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا ایبٹ آباد کا دورہ، خواتین سے ملاقات

زیرِ التوامقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ،آئی جی

مصدق ملک کی شیزانگ خودمختار خطے کی عوامی حکومت کے نائب چیئرمین سے ملاقات

عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے :چیئرمین سینیٹ

ٹوکیو، پاکستان، جاپان سٹارٹ اپ اور اختراعی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل