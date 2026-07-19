صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص: 83اسسٹنٹس کو باقاعدہ ایڈووکیٹ کلرک کارڈ جاری

  • کراچی
میرپور خاص: 83اسسٹنٹس کو باقاعدہ ایڈووکیٹ کلرک کارڈ جاری

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)ڈسٹرکٹ بار کے نومنتخب صدر حاجی قلندر بخش لغاری، جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدیداران نے وکلا کے اسسٹنٹس (ایڈووکیٹ کلرکس) کے مسائل حل کیلئے اہم قدم اٹھاتے ہوئے۔۔۔

 83 اسسٹنٹس کو باقاعدہ ایڈووکیٹ کلرک کارڈ جاری کر دیے ، اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ہال میں تقریب ہوئی، جس میں وکلا کے اسسٹنٹس میں کارڈ تقسیم کیے گئے اس اقدام کا بنیادی مقصد وکلا کے اسسٹنٹس کو شناخت فراہم، انکے پیشہ ورانہ وقار میں اضافہ کرنا اور عدالتی امور کی انجام دہی میں درپیش مشکلات کا خاتمہ کرنا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کاصفائی ،نکاسی آب،ترقیاتی کاموں کا جائزہ

ڈی سی کا پسرور میں ترقیاتی منصوبوں،صفائی کاجائزہ

ذہنی و جسمانی صحت بارے آگاہی ضروری:مقررین

محمود اقبال گوندل نے الیکشن کمشنر کا چارج سنبھال لیا

پیر کرم شیرازیؒ کے عرس پر کبڈی میچ ، انعامات تقسیم

مون سون بارشوں پر بروقت نکاسی آب کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل