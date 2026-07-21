ایف آئی اے کی کارروائی ، بیرون ملک بھیجنے کا جھانسہ دیکر رقم بٹورنے والا 7 رکنی گروہ گرفتار
ملزمان یورپ کے ویزوں کے نام پر فی کس 8 سے 10 لاکھ روپے تک وصول کرتے ، رقم کی واپسی کے مطالبے پرگینگ ارکان پولیس کی جعلی وردیاں پہن کرمتاثرین کو ہراساں کرتے تھے
کراچی (این این آئی)ایف آئی اے کراچی زون نے انسانی سمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 7 رکنی منظم گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایات پر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے دو روز قبل نارتھ ناظم آباد میں چھاپہ مار کر کارروائی کی جہاں ملزمان نے مختلف ناموں سے دفاتر قائم کر رکھے تھے اور شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے بٹور رہے تھے ۔ترجمان نے بتایا کہ چھاپے کے دوران سیکڑوں پاکستانی پاسپورٹس، جدید اسلحہ، پولیس کی جعلی وردیاں، لیپ ٹاپس اور دیگر اہم شواہد برآمد کیے گئے ، ملزمان ایک کرائے کی عمارت میں باقاعدہ دفتر چلا رہے تھے جہاں سے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں۔
ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان بیرون ملک ملازمت اور ویزوں کے نام پر شہریوں سے فی کس 8 سے 10 لاکھ روپے وصول کرتے تھے ، تاہم نہ ویزا فراہم کیا جاتا تھا اور نہ ہی رقم واپس کی جاتی تھی۔ایف آئی اے کے مطابق جب متاثرہ افراد ویزا یا اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے تو گینگ کے ساتھی پولیس کی جعلی وردیاں پہن کر انہیں دھمکاتے اور ہراساں کرتے تھے ۔ترجمان نے کہا کہ اب تک 52 متاثرہ شہری سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مزید متاثرین اور شواہد کی تلاش جاری ہے ۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ منظم نیٹ ورک گزشتہ پانچ برس سے انسانی اسمگلنگ اور مالی فراڈ میں ملوث تھا۔دوسری جانب ایف آئی اے نے سہولت کاروں کی گرفتاری اور مالی معاملات کی تحقیقات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا ہے۔
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