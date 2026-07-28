صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلستان جوہر پولیس کو بچی بازیاب کراکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم

  • کراچی
گلستان جوہر پولیس کو بچی بازیاب کراکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کم عمر بچی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر گلستان جوہر پولیس کو بچی بازیاب کراکے 4 اگست تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

سندھ ہائیکورٹ میں کم عمر بچی کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار شاہین نے مؤقف اختیار کیا کہ اس کے سابق شوہر کے بھائی نے اس کی کم عمر بچی کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے ۔ بچی کو گلستان جوہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ سابق شوہر کے بھائی نے اسے 17 دن تک زنجیروں میں جکڑ کر رکھا، بعد ازاں پولیس نے چھاپہ مار کر اسے بازیاب کرایا۔ درخواست گزار کے وکیل لیاقت گبول ایڈووکیٹ نے بتایا کہ ملیر کورٹ نے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا تھا، تاہم گلستان جوہر پولیس کوئی کارروائی نہیں کررہی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس