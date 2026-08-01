صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مومن کے لیے مصیبتیں ذخیرہ آخرت بنتی ہیں، مفتی اکرام واحدی

  • کراچی
مومن کے لیے مصیبتیں ذخیرہ آخرت بنتی ہیں، مفتی اکرام واحدی

کراچی(این این آئی) اتحاد المدارس الاسلامیہ پاکستان کے ناظم الامتحانات مفتی اکرام اللہ واحدی نے جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 دنیا میں آنے والی مصیبتیں محض اتفاق نہیں ہوتیں بلکہ بے عملی، ناشکری اور گناہوں میں مبتلا ہونا انسان کو آزمائشوں کی طرف لے جاتا ہے ۔ مومن ان آزمائشوں میں سرخرو ہو جاتا ہے ، جبکہ کمزور ایمان رکھنے والا ڈگمگا جاتا ہے ، منافق بے نقاب ہو جاتا ہے اور کافر ان میں پھنس کر ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مومن کے لیے مصیبتیں دراصل اجر اور ذخیرہ آخرت بنتی ہیں، جبکہ کافر کے لیے یہی آزمائشیں عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کوئی نئی ٹرانسپورٹ سکیم شروع نہ ہو سکی

بلدیہ عظمیٰ: 2026-27کا25ارب کاٹیکس فری بجٹ منظور

پری مون سون ڈی سلٹنگ پر ساڑھے 3لاکھ روپے خرچ

کینال روڈ توسیعی منصوبہ ایک بار پھر فائلوں تک محدود

لاہور کی خوبصورتی کیلئے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت

پولیس کی کارروائی، گھر میں نقب زنی کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن