صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے ایس یوایم میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز

  • کراچی
جے ایس یوایم میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز

کراچی(این این آئی)جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی (جے ایس ایم یو) میں جشن آزادی 2026 کی دو ہفتوں پر مشتمل تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہفتہ کو منعقدہ پروقار پرچم کشائی کی تقریب سے کیا گیا۔

شرکاء نے بانیانِ پاکستان اور قیامِ پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھرپور خراجِ عقیدت پیش کیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر امجد سراج میمن نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اتحاد، نظم و ضبط، حب الوطنی اور قومی ذمہ داری کے جذبے کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے طلبہ، اساتذہ اور ملازمین پر زور دیا کہ وہ قائداعظم محمد علی جناح کے افکار، اصولوں اور وژن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت اور مؤثر کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹیچنگ ہسپتال میں پرائیویٹ تشخیصی ٹیسٹ‘کاررروائی کا حکم

حافظ آباد:چہلم شہدا کربلا کے موقع پر سکیورٹی انتظامات

ڈپٹی کمشنر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ماڑی بھنڈراں‘ریڑھی بازار کا دورہ

ایم ڈی واسا کی ترقیاتی منصوبوں پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ

نکاسی آب نہ ہونے پرفصلیں برباد ،کسانوں کا احتجاج

کچہری چوک میں سٹی بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل