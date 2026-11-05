صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھی مسلم سوسائٹی فوڈ اسٹریٹ کی سخت سکیورٹی کا فیصلہ

  • کراچی
سندھی مسلم سوسائٹی فوڈ اسٹریٹ کی سخت سکیورٹی کا فیصلہ

داخلی و خارجی راستوں پر پولیس تعینات، سی سی ٹی وی نگرانی موثر بنائی جائیگی پارکنگ کے لیے مخصوص مقامات مختص کیے جائیں گے ،ڈی آئی جی ایسٹ

کراچی(این این آئی)ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فرخ علی کی زیر صدارت سندھی مسلم سوسائٹی فوڈ واک/اسٹریٹ کے سیکیورٹی اور ٹریفک کنٹرول انتظامات سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں فوڈ اسٹریٹ کو شہریوں کے لیے محفوظ، پْرسکون اور فیملی فرینڈلی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی طے کی گئی۔اجلاس میں ایس ایس پی ضلع ایسٹ، ایس پی جمشید، مختیار کار فیروز آباد، ڈسٹرکٹ ٹی ایم سی کے نمائندوں، ڈی ایس پی ٹریفک بہادرآباد و صدر اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوڈ اسٹریٹ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے ، جبکہ علاقے میں پولیس گشت اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جائے گا، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جاسکے ۔فوڈ اسٹریٹ کے اطراف ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ پارکنگ پوائنٹس مختص کیے جائیں گے ۔ ٹریفک پولیس رش کے اوقات میں خصوصی نفری تعینات کرے گی، تاکہ علاقہ مکینوں اور فوڈ اسٹریٹ آنے والے شہریوں کو آمدورفت میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فوڈ اسٹریٹ اور اس کے اطراف بھکاریوں کی موجودگی کی روک تھام کے لیے اینٹی بیگر یونٹ کے ذریعے اقدامات کیے جائیں گے ، تاکہ وہاں آنے والی فیملیز کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اور ماحول خوشگوار رہے ۔اس موقع پر ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فرخ علی نے کہا کہ سندھی مسلم فوڈ واک/اسٹریٹ شہریوں کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی سیکیورٹی پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیونتھ ایونیو کی تعمیر:جی10 میں قائم ہفتہ وار اتوارخواتین بازار بند

ای فو اے ایس سسٹم ،کیسز کو مقررہ وقت میں نمٹانے کی ہدایت

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شکایات کے فوری ازالے کے احکامات جاری

ڈیجیٹل والٹ،انٹر آپریبلٹی کا نظام خواتین کیلئے حکومت کا اہم اقدام ، روبینہ خالد

ثوبیہ سلطانہ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور تعینات

پارلیمنٹ ہائوس ،لاجز ،ارکان کی سکیورٹی موثر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن