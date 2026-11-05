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جھڈو:گندم کے معیاری بیج کی شدید قلت، آبادگار پریشان

  • کراچی
جھڈو:گندم کے معیاری بیج کی شدید قلت، آبادگار پریشان

غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کا غیر معیاری بیج فی من 9 ہزار روپے میں خریدنے پر مجبور ہوگئے رواں سیزن میں کاشت متاثر ہونے کا خدشہ، زراعت تباہی کے دہانے پہنچ چکی ، آبادگار

جھڈو (نمائندہ دنیا) تعلقہ جھڈو سمیت زیریں سندھ کے دیگر علاقوں میں گندم کی کاشت کا سیزن 15 اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے لیکن رواں زرعی سیزن کے دوران آبادگاروں کو فصل کی کاشت میں شدید مسائل کا سامنا ہے ۔ مارکیٹ میں گندم کے معیاری بیج کی شدید قلت ہے اور شہر میں گندم کا بیج نہ ہونے کی وجہ سے آبادگاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔ سندھ میں گندم کی کاشت کے دوران زیادہ تر بیج پنجاب سے آتا ہے لیکن اس وقت پنجاب حکومت نے گندم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر رکھی ہے ۔ اس وقت مارکیٹ میں غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کا غیر معیاری 50 کلو بیج کا بیگ 8500 سے 9 ہزار تک فروخت ہورہا ہے ، جس کے کے باعث آبادگار آٹا چکیوں اور زرعی اجناس کی دکانوں سے گندم کا کھلا بیج خریدنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت 6500 فی من ہے ۔ گندم کے معیاری بیج کی قلت اورمقامی بیج کے نرخوں میں اضافے کے سبب رواں سیزن کے دوران گندم کی کاشت شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ آبادگاروں کے مطابق کھیڑی اور کھادوں کے نرخ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور عین گندم کی کاشت کے وقت معیاری بیج کی قلت جبکہ مقامی بیج کے نرخ بھی زیادہ ہیں۔ سندھ حکومت بیج کی باآسانی دستیابی کیلئے کوئی اقدامات نہیں کررہی،ناقص حکومتی پالیسیوں سے زراعت تباہی کے دہانے پہنچ چکی ہے۔

 

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