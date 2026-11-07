صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھکوٹ حادثہ، 2جاں بحق، بلڑی کریم سے 2لاشیں ملیں

  • کراچی
کندھکوٹ حادثہ، 2جاں بحق، بلڑی کریم سے 2لاشیں ملیں

پنجاری نہر سے ملی لاش کی سعید کے نام سے شناخت، متوفی حیدر آباد کارہائشیکندھکوٹ کی سبزی منڈی کے قریب ٹرک کے موٹر سائیکل کو کچلنے سے اموات

اندرون سندھ (نمائندگان)بلڑی شاہ کریم سے 2لاشیں ملی ہیں، جبکہ کندھکوٹ میں حادثے نے 2 جانیں لے لیں، محراب پور میں نوجوان زخمی ہوگیا۔ بلڑی شاہ کریم میں پنجاری نہر کی فال موری سے ایک شخص کی لاش ملی، جس کی شناخت جیب سے ملنے والے قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سعید حسین ولد محمد رمضان کے نام سے ہوئی، متوفی کا تعلق حیدرآباد کے علاقے جوبلی محلہ سلطان ہائٹس، فلیٹ نمبر 6 سے بتایا جاتا ہے ۔ دوسری جانب بارچانی کے قریب میران شاخ سے بھی ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی، پولیس کے مطابق لاش تقریباً 35 سالہ شخص کی ہے جو گل سڑ جانے کے باعث ناقابلِ شناخت ہوچکی ہے ۔ دونوں لاشوں کو سول اسپتال ٹنڈو محمد خان منتقل کردیا گیا، پولیس کے مطابق دونوں واقعات کی تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ نامعلوم شخص کی شناخت کی کوششیں جاری ہیں۔

ادھر کندھ کوٹ انڈس ہائی وے سبزی منڈی کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے دو نوجوان جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہوگیا، حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دو نوجوان محمد عالم چنہ اور غلام حسین چنہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ، واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی، لاشوں اور زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کردیا ہے افسوسناک حادثے کے باعث علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ محراب پور میں کوٹری کبیر رابطہ سڑک پر نامعلوم گاڑی کی زد میں آکر موٹر سائیکل سوار نوجوان شمن چنہ زخمی ہو گیا، پولیس کے مطابق نوجوان کا تعلق کچے کے گاؤں لالن چنہ سے ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب کے مزید 20اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں قائم کرنیکا فیصلہ

3لاکھ اساتذہ اور ملازمین کے ریکارڈ کی تصدیق کرانے کا فیصلہ

تعلیمی بورڈز میں آن سکرین مارکنگ اور ای شیٹ کاعملی آغاز

داتا دربار کی توسیع وتزئین آرائش کا منصوبہ جون2027 تک مکمل کرنے کا ہدف

خواتین کو ہراساں کرنے والے 8ملزم دھر لئے گئے

سال میں 89 سے زائد چھٹی کرنیوالے اساتذہ کو ہٹانے کافیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن