کار سوار خاتون نے لیڈی اہلکار کا بوتل سے سر پھاڑ دیا

  • لاہور
کار سوار خاتون نے لیڈی اہلکار کا بوتل سے سر پھاڑ دیا

لاہور(آئی این پی)ناکہ محمود بوٹی پر معمول کی چیکنگ کے دوران کار سوار خاتون مشتعل ہوئی اور جھگڑا کیا۔۔۔

ترجمان ڈولفن کے مطابق مشتعل خاتون نے ایسٹرن بائی پاس کی معمول کی ٹریفک کو گاڑی کھڑی کرکے بلاک کیا، خاتون نے ناکے پر موجود دیگر اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ڈیوٹی پر موجود لیڈی پولیس اہلکار نے مشتعل خاتون کو گاڑی سائیڈ پر کرنے کا کہا لیکن کار سوار خاتون نے طیش میں آکر میٹل کی بوتل لیڈی پولیس اہلکار کے سر میں دے ماری۔ لیڈی پولیس اہلکار رباب سر پر چوٹ آنے سے زخمی ہوگئی۔

 

