صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوموڈا ،جائیکو گاڑیاں پاکستان میں باقاعدہ متعارف

  • لاہور
اوموڈا ،جائیکو گاڑیاں پاکستان میں باقاعدہ متعارف

لاہور(سٹاف رپورٹر )پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری اداروں میں سے ایک نشاط گروپ نے اپنی ذیلی کمپنی نیکسجن آٹو کے ذریعے مشہورومعروف آٹو موٹو کمپنی چیری انٹرنیشنل کے عالمی شہرت یافتہ برانڈز اوموڈا اور ۔۔

جائیکو کو باضابطہ طورپر پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں متعارف کرادیاہے ۔تقریب کے دوران نشاط گروپ کی جانب سے جدت اور مہارت کا شاندار مظاہر ہ کیاگیا جس کی بدولت نقاب کشائی کی خوبصورت اور پرعزم تقریب میں چارچاند لگادیئے گئے ۔مستقبل قریب میں بھی نشاط گروپ کے پلیٹ فارم سے اپنے واضح ویژن اور آٹوموٹو انڈسٹری کے لیے بے مثال حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کے نئے ماڈلز متعارف کرائے جائیں گے ۔مذکورہ ماڈلز میں سے ہر ایک ماڈل کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیاہے تاکہ پاکستان میں آٹو موٹو صارفین کی ضروریات کو بھرپورطریقے سے پوراکیاجاسکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن