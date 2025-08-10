صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشحال پروگرام کا دائرہ گاؤں کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ

  • لاہور
خوشحال پروگرام کا دائرہ گاؤں کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ

لاہور (آن لائن) صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا ہے کہ سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام کا دائرہ گاؤں کی سطح پر لے کر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس منصوبہ میں شہر کی 12 فٹ چوڑی روڈز بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ 126 ارب سے روڈز کی بحالی و مرمت کا کام شروع کیا جا رہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی زیر صدارت اہم اجلاس میں کیا۔اس موقع پر ہر ضلع کی سطح پر صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ منصوبہ میں صوبہ بھر کی روڈز بحالی کی 1942 سکیمیں شامل ہیں اور صوبہ بھر میں 4903 کلومیٹر روڈز کی بحالی کی جائے گی،کچے راستوں کو کارپٹ / ٹی ایس ٹی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے ، گاؤں کی سطح پر جاکر شاہراہوں کو بحال کر رہے ہیں، ہمارا عزم بہترین سفری سہولیات ہیں۔ وزیر اعلی ٰپنجاب مریم نواز روڈز سیکٹر کی بحالی کے لیے مکمل سپورٹ کررہی ہیں، پنجاب کے ہر شہری کو بہترین سفری سہولیات دینے کی جانب گامزن ہیں۔

