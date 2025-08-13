صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیک کی جشن آزادی بارے تقریب

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز اور پنجاب سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان کے 78 ویں جشن آزادی بارے پرچم کشائی کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا۔

 اس موقع پر جشن آزادی سائیکل ریس کا بھی اہتمام کیا گیا جس کا آغاز قذافی سٹیڈیم سے کیا گیا اور ریس یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے ہیڈ آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب اور چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے خصوصی شمولیت کی۔ فیصل ایوب نے کہا کہ یونیک جیسے پروگرام دیگر اداروں کو بھی کرنے چاہئیں۔

