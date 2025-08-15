صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

  • لاہور
عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

لاہور (این این آئی) عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام یومِ آزادی پاکستان کے موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔

ریلی کی قیادت عوامی رکشہ یونین کے مرکزی چیئرمین مجید غوری نے کی، جس میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیوروں نے شرکت کرتے ہوئے ملک سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ریلی میں شریک ڈرائیوروں نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکا نے وطن کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ چیئرمین نے کہا کہ 14 اگست کا دن ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کا پیغام دیتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل کی۔ پاک فوج اور دیگر سکیورٹی ادارے ملک کے دفاع کے لیے جس جذبے اور قربانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے ،عوامی رکشہ یونین ہمیشہ ملکی سلامتی، قومی یکجہتی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے صفِ اول میں کردار ادا کرتی رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ذخیرہ اندوزی ، چینی بحران جاری ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، مریضوں کے ساتھ جشنِ آزادی منایا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا میں یوم آزادی ملی جوش وجذبے سے منایا گیا

کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ،فلگ شگاف نعرے

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام جشن آزادی کیک کاٹنے کی تقریب

میونسپل کمیٹی کے لان میں رنگا رنگ تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ