عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی
لاہور (این این آئی) عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام یومِ آزادی پاکستان کے موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
ریلی کی قیادت عوامی رکشہ یونین کے مرکزی چیئرمین مجید غوری نے کی، جس میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیوروں نے شرکت کرتے ہوئے ملک سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ریلی میں شریک ڈرائیوروں نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکا نے وطن کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ چیئرمین نے کہا کہ 14 اگست کا دن ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کا پیغام دیتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل کی۔ پاک فوج اور دیگر سکیورٹی ادارے ملک کے دفاع کے لیے جس جذبے اور قربانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے ،عوامی رکشہ یونین ہمیشہ ملکی سلامتی، قومی یکجہتی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے صفِ اول میں کردار ادا کرتی رہے گی۔