صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج القرآن کا استقبال ربیع الاول مشعل بردار جلو س کل نکالاجائیگا

  • لاہور
منہاج القرآن کا استقبال ربیع الاول مشعل بردار جلو س کل نکالاجائیگا

لاہور (سیاسی نمائندہ) تحریک منہاج القرآن لاہور(عزیز بھٹی ٹائون) کے زیراہتمام استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں مغل پورہ چوک سے باغبانپورہ تک مشعل بردار جلوس 25 اگست 2025 (پیر) کو شام 6:30بجے نکالا جائے گا۔۔۔

 جلوس کی قیاد ت صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل پروفیسرڈاکٹر حسین محی الدین قادری کرینگے۔ عزیز بھٹی ٹاؤن پی پی 156 اور 148سے نکالے جانیوالے مشعل بردار جلوس کے تمام راستوں کو بینرز، رنگ برنگی جھنڈیوں، غباروں، اسم محمد ؐ کے پوسٹرز اور برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ انجمن تاجران شالیمار لنک روڈ، جی ٹی روڈ کی طرف سے دودھ کی سبیلیں لگائی جائینگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کپاس کی بحالی قومی فریضہ، ہدف کاحصول ترجیح،افتخار سہو

ایمرسن یونیورسٹی میں جعلی داخلوں کا انکشاف

سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس کا ریسکیو آپریشن جاری

شوکتا نون گینگ کے تین ارکان گرفتار، لاکھوں کا مال برآمد

منشیات فروشی پر سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج

کوٹ ادو:طالب علم پر مسلح افراد کا تشدد، مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل