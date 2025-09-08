صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وحدت کالونی :گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

  • لاہور
وحدت کالونی :گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

لاہور (کرائم رپورٹر) وحدت کالونی کے علاقے میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کی شناخت علی سلمان کے نام سے ہوئی، جو موقع پر ہی دم توڑ گیا۔حادثے کے بعد مقامی افراد نے موقع پر کار سوار کو قابو کر لیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا جبکہ گاڑی کو تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ترجمان پولیس کے مطابق واقعہ کی مزید تفتیش جاری ہے جبکہ ڈرائیور سے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر