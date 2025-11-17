صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ریٹ پر چینی کی فروخت پر عملدرآمد نہ کرایا جا سکا

  • لاہور
سرکاری ریٹ پر چینی کی فروخت پر عملدرآمد نہ کرایا جا سکا

پرچون میں چینی 179کی بجائے 190روپے فی کلو تک فروخت

لاہور (کامرس رپورٹر سے ،این این آئی) پرچون دکانوں پرسرکاری ریٹ کے مطابق چینی کی فروخت پر عملدرآمد نہ کرایا جا سکا، شہر کی اکثر دکانوں پر چینی 179 کی بجائے 190 روپے تک فی کلو فروخت ہو رہی ، درآمدی چینی اور کرشنگ سیزن آنے پر شوگر ملز ریٹ کم ہونے لگے ،پرچون مارکیٹ میں چینی 190روپے کلو تک فروخت ہو رہی ،چند روز قبل یہ 200 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی ،پرچون مارکیٹ کیلئے سرکاری ریٹ 179 روپے کلو مقرر ہے ۔ہول سیل مارکیٹ میں نرخ 177سے 179 روپے فی کلو ہیں،شوگر ملز ریٹ میں چند روز میں 5 روپے فی کلو تک کمی ہو چکی،مختلف شوگر ملز کا ریٹ 170سے 173 روپے فی کلو رہ گیا ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سال بھر میں سرکاری ریٹ پر چینی دستیاب نہیں ہوئی اب بھی یہی صورتحال ہے ۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے کرشنگ سیزن کی تاریخ 15 نومبر مقرر کی تھی لیکن پنجاب کی 41 میں سے صرف 5 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر