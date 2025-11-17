صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

  • لاہور
پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

الیکٹرک بسوں کی اسمبلنگ پنجاب میں لگانے کی کوششیں جاری :شافع حسین

لاہور(آن لائن) پنجاب میں تھری وہیلر الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے رائیونڈ میں الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح کیا اور الیکٹرک رکشوں کی تیاری کے مختلف مراحل کا مشاہدہ بھی کیا۔تفصیلات کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت الیکٹرک وہیکلز سیکٹر کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔ صوبے کی ای وی پالیسی جلد جاری کی جا رہی ہے جبکہ انوائرمنٹ کریڈٹ پالیسی پر بھی کام ہو رہا ہے ۔

چین سے ایک ہزار الیکٹرک بسیں منگوائی گئی ہیں اور کوشش ہے کہ ان بسوں کا اسمبلنگ پلانٹ پنجاب میں قائم ہو۔ ان کے مطابق الیکٹرک وہیکلز سیکٹر کے فروغ سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی اور سموگ کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔سیالکوٹ میں 1400ایکڑ بنجر اراضی پر انڈسٹریل اسٹیٹ کی منظوری دی جا چکی ہے ۔ آسان کاروبار فنانس سکیم کے تحت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کیلئے بلاسود قرضے دیے جا رہے ہیں جبکہ بزنس فیسلی ٹیشن سینٹرز کا دائرہ کار بھی مزید شہروں تک بڑھایا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر