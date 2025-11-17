صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

  • لاہور
انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

پیاز 180، آلو 120، ٹماٹر150، لہسن چائنہ 500، ادرک چائنہ 400روپے کلو فروخت ، سرکاری ریٹ کہیں نظر نہیں آتے :شہری

لاہور (سیاسی نمائندہ) سبزیوں اور اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں بے قابو اضافہ جاری ہے ، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ جاری کرنے کے باوجود مارکیٹ میں مہنگائی کم نہ ہو سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی ریٹ لسٹیں صرف کاغذوں تک محدود ہیں جبکہ دکاندار اپنی مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔انتظامیہ نے پیاز کا نیا سرکاری ریٹ 130 روپے فی کلو مقرر کیا ہے ، لیکن بازار میں درجہ اوّل پیاز 160 سے 180 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔

آلو کا سرکاری نرخ 100 روپے فی کلو مقرر ہے جبکہ مارکیٹ میں 120 روپے میں فروخت جاری ہے ۔ ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 115 روپے فی کلو ہے لیکن اس کی قیمت ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ چکی ہے ۔لہسن چائنہ کا سرکاری نرخ 410 روپے کلو مقرر ہے مگر مارکیٹ میں یہ 500 روپے تک دستیاب ہے۔ ادرک چائنہ کی قیمت میں سرکاری طور پر 15 روپے کمی کے بعد نیا نرخ 360 روپے فی کلو ہے ، تاہم بازار میں 400 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ مہنگائی نے معمولاتِ زندگی کو شدید متاثر کر دیا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ تنخواہیں وہی ہیں مگر روزمرہ اشیا کے نرخ روز بڑھ رہے ہیں، سرکاری ریٹ کہیں نظر نہیں آتے اور مارکیٹ میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث عوام کو دکانداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ۔ عوام نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مؤثر اقدامات کرتے ہوئے قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے ، ورنہ عام شہری کیلئے گھر کا چولہا جلانا مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ناقص میٹریل سے تیار ٹریفک سگنلز خراب ، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان

ملاوٹ مافیا کا قلع قمع کرنے کیلئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

جرائم پیشہ افراد ،اسلحہ کی نمائش کیخلاف کارروائی کا حکم

سلطان رانجھا کی الیکشن مہم،ضلعی صدر ن لیگ ن شعبہ خواتین دیگر متحرک

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی لفٹ 4ماہ بعد دوبارہ فعال

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر