صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیرِ زمین پانی کی گرتی سطح سے نمٹنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز

  • لاہور
زیرِ زمین پانی کی گرتی سطح سے نمٹنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز

بارشی پانی کو محفوظ کرنے کیلئے گلبرگ میں جدید گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز فعال

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں زیرِ زمین پانی کی گرتی سطح اور ہر سال شدید اربن فلڈنگ سے نمٹنے کیلئے پنجاب حکومت نے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی ہدایت پر  واسا لاہور نے گلبرگ میں3بڑے مقامات لبرٹی چوک، مراتب علی روڈ اور ایچ بلاک پارک میں ریچارج ویلز تعمیر کر کے سسٹم کو آپریشنل کر دیا۔یہ جدید ریچارج ویلز بارشی پانی کو ضائع ہونے کی بجائے زمین میں محفوظ کرنے کا تیز ترین طریقہ ہیں جنکی مدد سے زیرِ زمین پانی کی سطح کو مستحکم رکھنے میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ہر ریچارج ویل کی یومیہ گنجائش 8 ہزارگیلن رکھی گئی ہے جو شہر کے واٹر ریچارج سسٹم میں غیر معمولی اضافہ ہے ۔ پی ایچ اے ترجمان کے مطابق لاہور میں مزید مناسب گرین بیلٹس کا انتخاب کیاجارہا ہے تاکہ ریچارج پوائنٹس کی تعداد بڑھائی جا سکے ۔یہ پراجیکٹ صوبہ بھر میں توسیع پائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے گٹر کور کرنے، ون ڈش پر سختی سے عملدرآمد کا حکم

پی پی 73 اور پی پی 87 میں ضمنی الیکشن کی سکیورٹی بارے اجلاس

شہزاد آصف سے علامہ اقبال لاء کالج کے طلباء وطالبات کی ملاقات

خوشاب ، جھاوریاں،میانوالی روڈ پر ناقص کام،وزیر تعمیرات برہم

بلاو ل بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب،تسنیم قریشی کی ملاقات

ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ،یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس