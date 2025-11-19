صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اربوں کی لاگت سے اے ایم آئی سمارٹ میٹرز خریدنیکا فیصلہ

  • لاہور
اربوں کی لاگت سے اے ایم آئی سمارٹ میٹرز خریدنیکا فیصلہ

سنگل فیز نیو کنکشنز کے لیے دی گئی سینکڑوں درخواستیں التوا کا شکار15 روز میں 2474نادہندگان سے 6کروڑ 13لاکھ کے واجبات جمع

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) لیسکو اربوں روپے کی لاگت سے اے ایم آئی سمارٹ میٹرز خریدے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے لیسکو کے لئے چار ارب روپے کے قرض کی منظوری دے دی، لیسکو نے اربوں روپے کی لاگت سے اے ایم آئی میٹرز خریدنے کا فیصلہ کر لیا، ذرائع کے مطابق ایشین ترقیاتی بینک نے لیسکو کے لیے 4 ارب روپے کے قرض کی منظوری دے دی ،لیسکو نے چار ارب روپے کے قرض کی مدد سے ایک لاکھ تیس ہزار میٹرز خریدنے کا آغاز کیا ہے ،ہائی لائن لاسز والے فیڈرز پر سات ہزار تھری فیز کنکشنز بھی سمارٹ میٹرز پر منتقل ہوں ۔ادھر لیسکو میں سنگل فیز میٹرز بحران شدت اختیار کر گیا،تیاری سے قبل سنگل فیز سٹیٹک میٹرز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کے فیصلے نے صارفین کو پریشان کردیا،لیسکو ریجن میں سنگل فیز نیو کنکشنز کے حصول کے لیے دی گئی سینکڑوں درخواستیں التوا کا شکار ہوگئیں ۔دریں اثنا لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کرتے ہوئے نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری،یکم نومبرسے 15نومبر 2025 کے دوران2 ہزار 474 سے زائد نادہندگان سے 6 کروڑ 13 لاکھ 30 ہزار سے زائد کے واجبات کی وصولی کر لی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا