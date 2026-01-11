صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں کا تشدد،لیسکو کا لائن مین شدید زخمی

  • لاہور
بجلی چوروں کا تشدد،لیسکو کا لائن مین شدید زخمی

الہ آباد (نمائندہ دنیا )ظہیر آباد کالونی میں بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے دوران لیسکو ملازمین کو بجلی چوروں نے مبینہ طور پر گن پوائنٹ پر تشدد کا نشانہ بناڈالا، جس کے نتیجے میں لائن مین محمد طیب شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ سٹی چونیاں میں درج کر لیا گیا ۔

 لیسکو کی ٹیم ایکسین انجینئر طارق بشیر کی نگرانی میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن کر رہی تھی کہ اس دوران ناظم علی، کاظم علی، عبدالنعیم اور ان کے چار نامعلوم ساتھیوں نے لیسکو اہلکاروں کو زدوکوب کیا اور اسلحہ کے زور پر مزاحمت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا جڑانوالہ اور ٹوبہ میں سرکاری ہسپتالوں کا دورہ

مضر صحت گوشت کی ترسیل ناکام، ملزم دھر لیا گیا

نوسر بازوں نے دو افراد سے نقدی، موبائل ہتھیا لیا

جواں سالہ لڑکی، شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

دکاندار سکیورٹی کا نا مناسب انتظام کرنے پر گرفتار، مقدمہ درج

سکولوں میں تعطیلات دو ہفتے بڑھائی جائیں،زاہد توصیف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل