صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر پیسی کا سوشل سکیورٹی ہسپتال کادورہ

  • لاہور
کمشنر پیسی کا سوشل سکیورٹی ہسپتال کادورہ

لاہور (خبر نگار)کمشنر سوشل سکیورٹی ذوالفقار علی کھرل نے سوشل سکیورٹی ہسپتال قصور کا تفصیلی دورہ کیا۔

انہوں نے عارضی طور پر قائم 25 بستروں پر مشتمل ہسپتال میں طبی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر عدنان نے کمشنر کو ہسپتال کے شعبہ جات اور طبی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی۔کمشنر نے ہسپتال کے شعبہ جات اور سیکشنز کا معائنہ کیا اور آپریشن تھیٹر کو فوری فعال کرنے کے ساتھ میڈیکل و چائلڈ سپیشلسٹ کی فوری تعیناتی کی ہدایت دی۔ انہوں نے مریضوں سے بات چیت بھی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی و نالوں کی ڈیسلٹنگ کا جائزہ

گجرات :کینال روڈ پر درختوں پر خوبصورت لائٹس نصب

گجرات:پٹرول پمپوں پر ڈیجیٹل ادائیگی کی سہو لت فراہم

گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا ڈائگناسٹک سنٹرکا دورہ

کمشنر کا علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ کا سرپرائز وزٹ

وزیرآباد:خصوصی افراد میں ہمت کارڈ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل