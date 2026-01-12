صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائیونڈ : مغوی لڑکی کے قتل کا معمہ حل، آشنا ہی قتل کا ملزم

  • لاہور
رائیونڈ : مغوی لڑکی کے قتل کا معمہ حل، آشنا ہی قتل کا ملزم

لاہو (کرائم رپورٹر) رائیونڈ کے علاقہ سے 17 سالہ لڑکی سانیہ کے اغوا کے بعد قتل کا معمہ حل، آشنا ہی قاتل نکلا۔

انچارج انویسٹی گیشن تھانہ رائیونڈ جمشید عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے معمولی تلخ کلامی پر مقتولہ کو ڈنڈوں کے وار کر کے بیدردی سے قتل کر دیا تھا،ملزم قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا، ملزم اور مقتولہ سانیہ اکٹھے نجی کمپنی کی سم سیل کرتے تھے ،مقتولہ ملزم کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھی،ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سمیت ہیومین انٹیلی جنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ