صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2حادثات میں ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار زخمی

  • لاہور
2حادثات میں ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار زخمی

شوکت خانم چوک میں کار کی موٹرسائیکل سوار کو ٹکر، موقع پر دم توڑ گیا

لاہور (کرائم رپورٹر) شہر میں 2حادثات کے دوران ایک شخص جاں بحق ، پولیس اہلکار زخمی ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے شوکت خانم چوک میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل کے درمیان پیش آیا، جس میں کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔

حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا۔ دریں اثنا شالیمار، جی ٹی روڈ پر گھاس منڈی سٹاپ کے قریب ٹریفک حادثے میں پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔25 سالہ کانسٹیبل اویس کی موٹر سائیکل بے قابو ہو کر رکشہ سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی پولیس اہلکار کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں آگ بجھانے ، ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے سروے کرانیکی ہدایت

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے ،آئی جی

خواتین کے مسائل تھانہ کی سطح پر بروقت حل کیے جائیں، ایس ایس پی آپریشنز

سیاسی قوتوں کو مل کر ریاست کے مفاد میں کام کرنا ہوگا،فیصل راٹھور

پختونخوا حکومت نے عوام کوغیرمحفوظ چھوڑدیا:حنیف عباسی

میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کرمذاکرات کرنا ہونگے ،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ