صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن یونیورسٹی :نیا سبجیکٹ وائز دو سالہ ڈگری پروگرام متعارف

  • لاہور
اوپن یونیورسٹی :نیا سبجیکٹ وائز دو سالہ ڈگری پروگرام متعارف

کسی وجہ سے چار سالہ ڈگری پروگرام مکمل نہ کرسکنے والے طلبہ مستفید ہونگے

لاہور(خبر نگار )علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں نیا اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے نیا سبجیکٹ وائز دو سالہ ڈگری پروگرام متعارف کروا دیا۔یہ پروگرام خاص طور پر اُن طلبہ کے لیے شروع کیا گیا ہے جو کسی وجہ سے چار سالہ ڈگری پروگرام مکمل نہیں کر پا رہے ۔یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اب طلبہ دو سالہ سبجیکٹ وائس ڈگری پروگرام میں داخلہ لے سکیں گے ۔ دو سال مکمل ہونے پر طلبہ کو متعلقہ مضمون میں باقاعدہ ڈگری دی جائے گی جبکہ مستقبل میں یہی طلبہ اسی مضمون میں آنرز ڈگری کے لیے پانچویں سمسٹر میں داخلہ لینے کے اہل ہونگے ۔یہ پروگرام دو سالہ ایسوسی ایٹ ڈگری سے مختلف ہے اور اس کا مقصد طلبہ کو مرحلہ وار اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہے ۔انتظامیہ کے مطابق چار سالہ ڈگری پروگرامز میں طلبہ کی کم تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نئے تعلیمی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو تعلیمی سفر جاری رکھنے کا موقع مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس