بچے کی پیڈیاٹرک برونکوسکوپی کے ذریعے جان بچا لی گئی
پروفیسر فریاد حسین کی بروقت تشخیص سے پھیپھڑوں کے انفیکشن کا بچہ روبصحت
لاہور (سٹاف رپورٹر)جنرل ہسپتال کے پروفیسر آف پیڈیاٹرک میڈیسن و ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیڈیاٹرک انٹروینشنل برونکوسکوپی کے ذریعے 5 ماہ کے بچے کا کامیاب پروسیجر کر کے جان بچا لی۔ بچہ ایک ماہ سے پھیپھڑوں کے شدید انفیکشن اور سانس کی خرابی پرزیرِ علاج تھا، مگر جراثیم کی سخت مدافعت کی وجہ سے مہنگی اینٹی بائیوٹکس بھی بے اثر ثابت ہو رہی تھیں۔ پیچیدہ صورتحال میں ڈاکٹر فریاد نے جدید \'ڈائگنوسٹک برونکوسکوپی کا سہارا لیا، جسکے بعد جراثیم کی جانچ (Culture)سے انکشاف ہوا کہ بچے کے پھیپھڑوں میں Klebsiella نامی \'سپر بگ\'موجود ہے جس پر صرف چند مخصوص ادویات ہی اثر کر سکتی تھیں۔ درست تشخیص اور ٹارگٹڈ تھراپی کے بعد اب بچے کی حالت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور اسکی سانس مکمل بحال ہو چکی ہے ۔اس اہم کامیابی پر پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا اپنی میڈیکل ٹیم پر فخر ہے ، جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر جدید ٹیکنالوجی سے مریضوں کی جانیں بچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور یہی شعبہ مسیحائی کا اصل فرض ہے ۔ ہسپتال کو مریض دوست شفا خانہ بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر فریاد حسین نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کا علاج مستند ڈاکٹروں سے کروائیں اور بلا ضرورت اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے گریز کریں تاکہ جراثیموں میں ادویات کیخلاف خطرناک مدافعت پیدا نہ ہوسکے ۔