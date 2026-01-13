صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر لیبر سے وفد کی ملاقات ، ورکرز کی بہبودپر تبادلۂ خیال

  • لاہور
وزیر لیبر سے وفد کی ملاقات ، ورکرز کی بہبودپر تبادلۂ خیال

ورکرز ویلفیئر سکولز میں جدید تعلیم کیلئے آئی ٹی لیبز بنای جا رہی ہیں ، منشا اللہ

لاہور (خبر نگار)صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت منشا اللہ بٹ سے صنعتی مزدور اتحاد کے وفد نے شیخ محسن الیاس اور آئمہ محمود کی زیرقیادت ملاقات کی۔ ورکرز کی فلاح و بہبود، درپیش مسائل پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔اس موقع پر وزیر لیبر نے کہا سوشل سکیورٹی ہسپتالوں اور دیگر میڈیکل آؤٹ لیٹس کے ذریعے محنت کشوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے راشن کارڈ اور لیبر کالونیوں کے قیام جیسے اقدامات محنت کش طبقے کیلئے انمول تحفہ ہیں۔ صنعتی کارکنوں اور ورکرز کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں تاکہ انکی زندگی میں حقیقی آسانی پیدا کی جا سکے ۔ میرج اور ڈیتھ گرانٹس میں بہتری، نئے ہسپتالوں کا قیام اور نئی لیبر کالونیوں جیسے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے ۔ ورکرز ویلفیئر سکولز میں بچوں کو جدید تعلیم فراہم کرنے کے لیے آئی ٹی لیبز قائم کی جا رہی ہیں اور ری ویمپنگ بھی کروائی جا رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس