صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

  • لاہور
صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین کا ریلوے سٹیشن پراجیکٹ سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔۔۔

چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، پراجیکٹ ڈائریکٹر اور ریلوے حکام نے بریفنگ میں بتایا ریلوے سٹیشن کے سامنے اور اطراف پیدل چلنے والوں کیلئے فٹ پاتھ اور جدید واک ویز بنائے جا رہے ہیں۔ موٹرسائیکل رکشوں اور لوکل ٹرانسپورٹ کیلئے منظم پارکنگ اور کمرشل املاک کو خوبصورت بنایا جائے گا۔بلال یاسین نے کہا جدید سولر لائٹس،7اطراف سے داخلہ، پیڈ سٹرین فرینڈلی لاہور منصوبے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ریلوے بوگیوں کو پارک میں عوامی تفریح اور ریسٹورنٹس کی شکل دی جائیگی۔ پراجیکٹ کو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس