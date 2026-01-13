صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین کا ریلوے سٹیشن پراجیکٹ سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔۔۔
چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، پراجیکٹ ڈائریکٹر اور ریلوے حکام نے بریفنگ میں بتایا ریلوے سٹیشن کے سامنے اور اطراف پیدل چلنے والوں کیلئے فٹ پاتھ اور جدید واک ویز بنائے جا رہے ہیں۔ موٹرسائیکل رکشوں اور لوکل ٹرانسپورٹ کیلئے منظم پارکنگ اور کمرشل املاک کو خوبصورت بنایا جائے گا۔بلال یاسین نے کہا جدید سولر لائٹس،7اطراف سے داخلہ، پیڈ سٹرین فرینڈلی لاہور منصوبے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ریلوے بوگیوں کو پارک میں عوامی تفریح اور ریسٹورنٹس کی شکل دی جائیگی۔ پراجیکٹ کو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔