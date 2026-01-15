صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹونمنٹ بورڈ زمیں پانی کی قلت، سیوریج تباہ ،شہری پریشان

  • لاہور
کنٹونمنٹ بورڈ زمیں پانی کی قلت، سیوریج تباہ ،شہری پریشان

فنڈز جاری نہ ہونے پر متاثرہ علاقوں میں سیوریج ،واٹر سپلائی کامنصوبہ تعطل کا شکار

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )شہرکے گنجان آباد علاقوں پرمشتمل والٹن اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈز کا سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم زبوں حالی کا شکار ،نکاسی آب اور پانی کی عدم فراہمی شکایات میں اضافہ ہو نے لگا۔کیولری گراؤنڈ، نواز شریف کالونی، والٹن روڈ اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی قلت، کم پریشر اور سیوریج اوور فلو کی شکایات پرشہریوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے ۔فنڈز جاری نہ ہونے پر منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ذرائع کے مطابق مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی پروگرام میں والٹن ولاہور کنٹونمنٹ بورڈزکا منصوبہ شامل کیاگیا مگر8 ارب 84 کروڑ 48 لاکھ 50 ہزار کے مختص فنڈز جاری نہ ہو سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن