ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے اہم اجلاس مختلف سڑکوں کو ون وے کرنے کی تجاویز پر مشاورت ،اہم فیصلے اور تجاویز
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت شہر میں ٹریفک مسائل، روڈ سیفٹی، حادثات کی روک تھام اور ٹریفک کے بہتر نظام سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر، ایس پی پٹرولنگ پولیس ، سیکرٹری آر ٹی اے ، ایکسین ہائی ویز، ایم او آر اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ، اوور اسپیڈنگ، اوور ٹیکنگ، غیر ضروری یوٹرنز اور پارکنگ کے مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں متعدد اہم فیصلے اور تجاویز سامنے آئیں اور مختلف سڑکوں کو ون وے کرنے کی تجاویز پر مشاورت کی گئی جن میں بائی پاس روڈ، مٹھہ مصوم چوک سے جھال چکیاں براستہ چدھڑ چوک، خوشاب روڈ، پل نہر جہلم سے جھال چکیاں براستہ عزیز بھٹی ٹاؤن، جھنگ روڈ، 85 جھال سے 92 موڑ، فیصل آباد روڈ، 47 پل سے پل 111 تک اور کوٹمومن روڈ 33 پھاٹک سے مٹھہ لک تک شامل ہیں۔ ان تجاویز پر مزید تکنیکی جائزے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ شہر میں سڑکوں کی ری ہیبیلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔