صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت معیاری علاج اب عوام کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔

دورے کے دوران انہوں نے ایمرجنسی سمیت دیگر وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، علاج معالجہ کے عمل سے آگاہ ہوئے اور ہسپتال میں موجود مشینری کے فعال ہونے کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ادویات کی دستیابی کی تصدیق کی اور مریضوں کے لواحقین سے بھی گفتگو کی، ساتھ ہی کہا کہ ہسپتال کو شکایت فری بنانا ترجیح ہے ۔عائشہ رضوان نے ہسپتال میں صفائی کے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی اور کہا کہ مریضوں کو جدید، معیاری اور تیز رفتاری سے طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہسپتال میں انسپکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھل صفائی ہوئی نہ مرمت نہریں 15 روز سے بند

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے اہم اجلاس

سنگین جرائم کے انسداد اور امن و امان بہتر بنانے کیلئے حکمت عملی تیار

ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کی بہتری کیلئے اہم اجلاس

مساجد کے آئمہ کرام میں 25 ہزار اعزازیہ کے کارڈز تقسیم

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کی ریونیو افسران کے ساتھ اہم میٹنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن