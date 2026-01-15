صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم کے انسداد اور امن و امان بہتر بنانے کیلئے حکمت عملی تیار

  • سرگودھا
سنگین جرائم کے انسداد اور امن و امان بہتر بنانے کیلئے حکمت عملی تیار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسرسرگودھا، محمد شہزاد آصف خان کی زیر قیادت سرگودھا ریجن پولیس نے سنگین جرائم کے انسداد اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی مرتب کر لی ہے ۔

اس سلسلے میں ا ریجن کے تمام ضلعی پولیس سربراہان کو خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے سال 2026 کو \'\'قتل کے اشتہاریوں کی گرفتاری کا سال\'\' قرار دے دیا گیا ہے ۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ریجن بھر میں قتل کے مجموعی طور پر 349 مقدمات درج کیے گئے ۔ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور مؤثر تفتیش کے نتیجے میں 937 ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واحد سڑک کا گرین انرجی منصوبہ کاغذوں تک محدود، کروڑوں کے بجلی بل ادا

بسنت پر شہری 10 ہزار رکشوں پر مفت سفر کرینگے

حکومت کا 26 مارچ کو ہارس اینڈ کیٹل شو کرانے کا فیصلہ

گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 700 سے 950 مقرر

یو ایم ٹی میں میٹ اینڈ گریٹ سیشن

شدید دھند پر ٹرینیں گھنٹوں لیٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن