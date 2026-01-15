صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:وارداتوں میں شہری نقدی ،زیورات سے محروم

  • لاہور
شیخوپورہ:وارداتوں میں شہری نقدی ،زیورات سے محروم

چور حسنین کے گھر سے 8 تولے زیورات ، لاکھ سے زائد نقدی لے گئے

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقہ شیراز گارڈن میں چور حسنین کے گھر کے گھرکے تالے توڑ کر موٹرسائیکل،طلائی زیورات 8 تولے ایک لاکھ سے زائد نقدی ،قیمتی پارچات چوری کرکے فرار ہوگئے ،حسنین وغیرہ فیملی کے ہمراہ کہیں گیاتھا کہ چوروں کا گروہ واردات کرکے فرار ہوگیا۔تھانہ ہاؤسنگ کالونی کے علاقہ سلیم کوٹ میں موٹرسائیکل سوارڈاکوؤں نے عرفان کی دکان میں داخل ہوکر اس سے 70ہزار روپے ،موبائل فون ودیگرسامان جبکہ وہاں پر موجود گاہکوں سے 20ہزار روپے ودیگر سامان چھین لیا ۔پولیس مصروف تفتیش ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن