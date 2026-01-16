صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ ماڈل ٹاؤن انکوائری کی دستاویزات کی فراہمی ،مزید دلائل طلب

  • لاہور
سانحہ ماڈل ٹاؤن انکوائری کی دستاویزات کی فراہمی ،مزید دلائل طلب

لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے سانحہ ماڈل ٹاؤن انکوائری کی دستاویزات کی فراہمی کی درخواست پرمزید دلائل طلب کرلئے ،سرکاری وکیل نے مؤقف اپنایاکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کیس لارجر بینچ کے روبرو زیر سماعت ہے۔

 یہ درخواست بھی لارجر بینچ کو بھجوا دی جائے ، عدالت سرکاری وکیل کا اعتراض مسترد کردیا ،وکیل درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ لارجر بینچ میں جے آئی ٹی کی تشکیل کیخلاف درخواستیں زیر سماعت ہیں، یہ کیس انکوائری کے ساتھ لگائی دستاویزات کے حصول کا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیائے ضروریہ کے من مانے نرخ گرانفروشی پر شہری پریشان

عوامی ریفرنڈم کے بعد حافظ نعیم اگلا لائحہ عمل دینگے :لیاقت بلوچ

اے سی پسرور کاٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائزہ

اے سی ڈسکہ کی رہائشگاہ کے قریب پڑا کھڈا حادثات کا سبب بننے لگا

پیرا فورس کی سبزی منڈی میں مبینہ غنڈہ گردی پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیرِ قیادت مختلف اہم امور بارے اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ