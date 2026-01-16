صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکنگ پارٹی کا اجلاس ، 11 ارب روپے کے فنڈز منظور

  • لاہور
ورکنگ پارٹی کا اجلاس ، 11 ارب روپے کے فنڈز منظور

اہم نہروں کی لائننگ کے ذریعے کینال کنوینس کے لیے 6 ارب کی منظوری

لاہور(اپنے نامہ نگارسے ) صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 11 ارب روپے کے فنڈز منظور، فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 59 ویں اجلاس میں دی گئی، اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے پرانے بلاکس کی بحالی کیلئے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری ،الائیڈ ہسپتال، فیصل آباد کے لیے لینیئر ایکسیلیریٹر کی خریداری کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری ،ڈیفنس ڈچز کو پانی کی فراہمی کے لیے ڈسٹری بیوٹریز اور مائنرز کی استعداد میں اضافے اور توسیع کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری، اہم نہروں کی لائننگ کے ذریعے کینال کنوینس اور آپریشنل کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری ،ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سیکرٹریٹ کی استعداد میں اضافے اور کالجز کے لیے سسٹم کی فراہمی کے لیے پوسیشن پیپر کی منظوری  دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں نصب سی ٹی سکین مشین پھر خراب ، مریض خوار

بارڈر بندش کا بہانہ، پرندوں کی خوراک مزید مہنگی

ڈینگی کی روک تھام کے لیے فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ کا حکم

اوپن ڈور پالیسی، ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے

غیر معیاری،مضر صحت فوڈ آئٹمز بنا نیوالے 2افراد پر مقدمہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ میں آوارہ کتوں کی تلفی کی مہم جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ