ورکنگ پارٹی کا اجلاس ، 11 ارب روپے کے فنڈز منظور
اہم نہروں کی لائننگ کے ذریعے کینال کنوینس کے لیے 6 ارب کی منظوری
لاہور(اپنے نامہ نگارسے ) صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 11 ارب روپے کے فنڈز منظور، فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 59 ویں اجلاس میں دی گئی، اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے پرانے بلاکس کی بحالی کیلئے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری ،الائیڈ ہسپتال، فیصل آباد کے لیے لینیئر ایکسیلیریٹر کی خریداری کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری ،ڈیفنس ڈچز کو پانی کی فراہمی کے لیے ڈسٹری بیوٹریز اور مائنرز کی استعداد میں اضافے اور توسیع کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری، اہم نہروں کی لائننگ کے ذریعے کینال کنوینس اور آپریشنل کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری ،ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سیکرٹریٹ کی استعداد میں اضافے اور کالجز کے لیے سسٹم کی فراہمی کے لیے پوسیشن پیپر کی منظوری دی گئی۔