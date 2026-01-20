صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیسی :ہسپتال انتظامات میں فوری بہتری لانے کی ہدایت

  • لاہور
پیسی :ہسپتال انتظامات میں فوری بہتری لانے کی ہدایت

لاہور (خبر نگار )پنجاب سوشل سکیورٹی ہسپتالوں کی مزید بہتری کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر اقدامات جاری ہیں۔۔

۔ کمشنر پنجاب سوشل سکیورٹی ذوالفقار علی کھرل کی زیر صدارت اجلاس میں سوشل سکیورٹی ہسپتال اسلام آباد اور راولپنڈی ڈائریکٹوریٹ میڈیکل کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ہسپتال انتظامات اور سروس ڈلیوری میں فوری اور نمایاں بہتری لانے کیلئے واضح ہدایات جاری کی گئیں۔کمشنر پنجاب سوشل سکیورٹی نے ہسپتالوں اور تمام میڈیکل آؤٹ لیٹس میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی بروقت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ علاج و معالجہ میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس