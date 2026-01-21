صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ زاید اسلامک سنٹر:درختوں کی کٹائی روکنے ،تحقیقات کا حکم

  • لاہور
شیخ زاید اسلامک سنٹر:درختوں کی کٹائی روکنے ،تحقیقات کا حکم

لاہور (خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی شیخ زاید اسلامک سنٹر میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی پر وائس چانسلر ۔۔۔

ڈاکٹر محمد علی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے بقیہ درختوں کی کٹائی روکنے اور معاملے کی فوری تحقیقات کا حکم دیدیا اورسخت کارروائی کی ہدایت کردی۔ وائس چانسلر نے کہا درختوں کی غیر قانونی کٹائی سنگین جرم ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کرینگے ۔ فوری طور پر اسی جگہ سینکڑوں نئے درخت لگائے جائینگے ۔ ترجمان کے مطابق شیخ زاید اسلامک سنٹر جو خود مختار ادارہ ہے ، اسکی انتظامیہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے علم لائے بغیر اتوار کی شب درختوں کی کٹائی شروع کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی،3سے 4ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی

گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

صفورا ٹاؤن کونسل کااجلاس ،پانچ قرار دادیں منظور

کمانڈر بلڈرز کی تین روزہ سٹی پراپرٹی ایکسپو ختم

خالد مقبول صدیقی سے برٹش کونسل کے وفد کی ملاقات

بہترین کارکردگی والے ٹاؤنز کو اضافی فنڈز دینے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر