صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

  • لاہور
الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

طلبہ، اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی‘ڈیجیٹل تعلیم سے روشناس کرانا ضروری، ڈاکٹر شاہد

لاہور (لیڈی رپورٹر)الائیڈسکولز اور ایفاسکولز کے اشتراک سے یو سی پی میں پرنسپلز کانفرنس 2026 کا انعقادکیا گیا۔تعلیمی شعبے میں ابھرتے ہوئے رجحانات، ڈیجیٹل تبدیلی کے اثرات پر غور کیا گیا۔ سینٹرل پنجاب ریجن سے تعلق رکھنے والے الائیڈ، ایفا اور سٹیپ سکولز کے پرنسپلز نے شرکت کی۔ کانفرنس کا عنوان ’’میں تعلیم میں ابھرتے ہوئے رجحانات کے دور کا پرنسپل ہوں ‘‘رکھا گیا جسکے تحت موجودہ دور میں تعلیمی اداروں کی قیادت اور بدلتی ذمہ داریوں پر گفتگو کی گئی۔کانفرنس کا مقصد بدلتے تعلیمی رجحانات، تعلیمی معیار میں بہتری اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نظامِ تعلیم پر غور و فکر کرنا تھا۔کانفرنس میں Arvoڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم متعارف کرایا گیا جو تعلیمی نظام کے چاروں سٹیک ہولڈرز اساتذہ، طلبہ، والدین اور سکولز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر مربوط کرتا ہے ۔ اسکے ذریعے طلبہ کتابوں، ویڈیو لیکچرز، گیمز اور دیگر انٹرایکٹو مواد کے ذریعے سیکھ سکتے جبکہ اساتذہ اور والدین طلبہ کی تعلیمی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں۔پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد محمود کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو صرف تعلیم دینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ طلبہ اور اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی، سائبر سکیورٹی و ڈیجیٹل تعلیم سے بھی روشناس کرانا ضروری ہے ۔مختلف کیمپسز کے ٹیچرز کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں شرکت کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ۔ یہ بھی پتہ چلاکہ ٹیکنالوجی کے دور میں بچوں تک علم کو کیسے پہنچایا جاسکتا ہے ۔پرنسپلز کانفرنس کو تعلیمی شعبے کیلئے مثبت پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے جو تعلیمی رہنماؤں کو مشترکہ مسائل کے حل اور مستقبل کی سمت متعین کرنے میں مدد دے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر ز،عملہ کی شدید قلت

سیوریج،فراہمی آب منصوبوں کی بروقت تکمیل کا ہدف ضلعی انتظامیہ متحرک

پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

میاں چنوں میں جعلی چائے پتی بنانے والا گروہ گرفتار

ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر